Perchè Ambrosino e Marianucci non si stanno allenando con il gruppo | parla l' agente

Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino non si allenano con il resto della squadra. A confermarlo è stato il loro agente, che ha spiegato come si tratti di una situazione diversa da quella di Conte contro Giuffredi. Nessun litigio o tensione tra i giocatori e lo staff, solo una scelta momentanea. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i motivi, ma pare che si tratti di una decisione temporanea. I tifosi restano in attesa di aggiornamenti ufficiali.

“Marianucci e Ambrosino? Luca e Giuseppe non devono essere visti come una situazione Conte contro Giuffredi, non è così. Conte ha le sue esigenze e io ho le mie, ognuno combatte per il proprio pensiero. Non è una situazione Conte contro Giuffredi, ma è qualcosa che va risolto. C’è una terza parte che è Manna: il direttore sportivo deve prendersi delle responsabilità perchè nessuno voleva arrivare a tutto questo, né l’allenatore né io. Se la situazione rimarrà così dopo il mercato, si vedrà. Io ho grande stima per Conte, a prescindere da ciò che ho detto la settimana scorsa, poi c’è il ds che deve prendersi responsabilità sulla gestione di questi due ragazzi".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Napoli si presenta a Torino con molte assenze importanti.

Mario Giuffredi ha annunciato di voler discutere con Manna riguardo a Marianucci, Ambrosino e Vergara.

