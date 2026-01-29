Per un’Unione autonoma aperta al mondo

L’inizio del 2026 porta l’Europa a concentrarsi su crisi geopolitiche e alleanze globali. I leader europei riflettono sul rafforzamento dei rapporti con il Mercosur e i paesi del Medio Oriente, come Giordania, Libano e Siria. La priorità resta la pace in Ucraina, sostenuta da accordi di garanzia. La regione si prepara a un anno di sfide e alleanze sempre più strette.

di Luigi Di Marco, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato sul sito ASviS del 13 gennaio 2015 L'avvio del nuovo anno 2026 per l'Unione europea è dominato dall'attenzione sui temi delle crisi geopolitiche e del multilateralismo, del perseguimento dei partenariati, in particolare con gli Stati del Mercosur e con il medio-oriente (Giordania, Libano, Siria), con la "Coalizione dei volenterosi" per una pace duratura in Ucraina supportata da adeguate garanzie. Presidenza cipriota al Consiglio dell'Unione. A inizio gennaio si è avviata la presidenza di turno semestrale del Consiglio dell'Unione europea affidato a Cipro.

