Giorgio III, il re d’Inghilterra soprannominato “il re pazzo”, torna ora al centro dell’attenzione. La serie tv La Regina Carlotta, firmata da Shonda Rhimes, ha riscoperto la sua figura, anche grazie a una narrazione più diretta sulla malattia che lo afflisse. Fino a oggi, molti lo ricordano come un sovrano instabile, ma poco si sapeva sulla sua condizione reale. La sua morte, avvenuta il 29 gennaio 1820, è strettamente collegata a un problema di

Re Giorgio III d’Inghilterra è uscito dal dimenticatoio in cui lo hanno relegato le pagine della Storia grazie alla serie tv La Regina Carlotta, prodotta con Shonda Rhimes, Così, ad essere portata al centro della narrazione della non è solo il rapporto con la sua giovane sposa ma, soprattutto, la malattia di cui era affetto e che lo fece morire il 29 gennaio del 1820. Nel corso dei secoli, infatti, è stato definito molto semplicemente e superficialmente “pazzo” ma, grazie a studi portati a termine negli ultimi anni, si è arrivati ad una conclusione diversa: ad affliggere il sovrano inglese potrebbe essere stata la porfiria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Per tutti era solo "il re pazzo", ma che malattia aveva Giorgio III, il marito della Regina Carlotta?

