per la prima volta una assicurazione sanitaria gratuita per oltre 1milione e 200mila lavoratori della scuola

Oggi l’annuncio di un nuovo progetto che riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola. Per la prima volta, questi dipendenti avranno un’assicurazione sanitaria gratuita. La misura mira a garantire un sostegno concreto a chi lavora negli istituti scolastici, senza dover sostenere spese mediche di tasca propria. È un passo importante che potrebbe cambiare il modo in cui si tutela la salute di insegnanti e personale scolastico.

“ Oltre 1.200.000 lavoratori della scuola avranno per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita. Sul mercato vale dai 2000 ai 3000 euro l’anno. Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema di welfare moderno e strutturato che valorizza il fondamentale ruolo svolto dal personale scolastico. Investire nella salute di chi ogni giorno lavora per la formazione dei nostri giovani significa riconoscere concretamente il valore della scuola”. Con queste parole il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha annunciato la pubblicazione da parte di Consip della gara europea per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di tutto il personale scolastico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Questa mattina Consip ha aperto ufficialmente la gara europea per assegnare un contratto da 320 milioni di euro.

