PISTOIA Dopo aver fatto parlare di sé con la creazione dei canali social e la diffusione del logo che vede una strada che si avvicina al centro storico della città, l’associazione " La Terza Via " sembra davvero pronta a scendere in campo in vista delle prossime elezioni amministrative con una propria lista civica che, ad oggi, è decisa a schierarsi al centro e, per ora, con poche chance di apparentamento con uno dei due macro-schieramenti. Di sicuro c’è un chiaro segnale di rottura con il toto-nomi che stiamo vedendo in questi giorni: le referenti della lista sono tutte al femminile. Da Carlotta Bartolini, imprenditrice agricola e laureata in scienze politiche e scienze della formazione, passando per Irene Pagnini referente nazionale per progetti speciali per donne e nuove generazioni fino a Olimpia Banci, dottore commercialista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per la città contro le logiche di poltrona: "Un movimento civico di proposta"

Approfondimenti su Pistoia Politica

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pistoia Politica

Argomenti discussi: Minneapolis, lotta e solidarietà. Una città unita contro l’occupazione; Ripartire dalle città e dal mutualismo; Aggiornamento del ricorso al TAR della città contro l'AIA di Acciaierie d'Italia; Minneapolis: la città in piazza a meno 20 gradi per marciare contro le violenze dell'Ice.

L'Ice a Milano per le Olimpiadi, la manifestazione: Non li vogliamo in cittàTutto il centrosinistra sarà in piazza il 31 gennaio con i fischietti, simbolo delle proteste negli Stati Uniti contro l'agenzia anti immigrazione ... milanotoday.it

Agenti dell’Ice in città per i Giochi. Sala e il centrosinistra protestano. Fontana: io ho fiducia in PiantedosiIl non mi sento tutelato dal ministro Piantedosi del sindaco Giuseppe Sala. L’ICE out sventolato in Consiglio regionale dalle opposizioni di centrosinistra, pronte ad organizzare manifestazioni di ... ilgiorno.it

Il quinto dei ‘Dialoghi Costituenti’ di Roma Ricerca Roma va direttamente al cuore delle tante problematiche che riguardano Roma come altre città: la rendita, la finanziarizzazione, le logiche di governo dello spazio urbano che favoriscono soltanto interessi pri - facebook.com facebook