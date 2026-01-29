La discussione sulle pensioni in Parlamento si è trasformata in una delusione per chi sperava in un cambiamento. La destra ha promesso di abolire la riforma Fornero, ma alla fine ha solo aumentato l’età pensionabile di tre mesi. Le opposizioni hanno chiesto di fermare questa misura, ma senza successo. La gente si chiede se ci siano ancora promesse da credere.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “Sulle pensioni si è consumato il più grande tradimento della destra. Avevano annunciato di abolire la Fornero invece hanno aumentato l'età pensionabile di tre mesi e nella discussione di oggi, dove le opposizioni insieme hanno chiesto di bloccare l'aumento dell'età pensionabile. Il governo non si è impegnato, ha detto che monitoreranno e forse faranno qualche intervento troppo poco non si prendono in giro le persone che lavorano e che soffrono.” Lo ha detto il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro, a margine del voto finale alle mozioni sulle pensioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pensioni: Scotto, 'è il più grande tradimento della destra'

L'intesa tra Pd, M5S e Avs sulle pensioni rappresenta un passo importante.

