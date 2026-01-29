Pensioni | Gori ' fatico davvero a capire richiesta Pd'

Il sindaco di Firenze, Dario Gori, si trova a fare chiarezza sulla proposta del Partito Democratico riguardo alle pensioni. Durante una conferenza stampa, Gori ha detto di faticare a capire cosa chiedano esattamente i democratici, sottolineando che l’innalzamento dell’età pensionabile è un tema complesso e legato a questioni di sostenibilità. La discussione si accende in vista delle prossime decisioni, e Gori invita a riflettere con attenzione sulle proposte presentate.

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "È un fatto noto che la sostenibilità del sistema previdenziale richiede che l'età pensionabile si adatti al progressivo aumento delle aspettative di vita. Dalla mia parte politica mi sarei aspettato quindi un attacco al governo per la scelta demagogica di diluire su tre anni lo scatto previsto nel 2026. E invece no, lo accusiamo del contrario, e chiediamo addirittura di abolire il meccanismo automatico di adeguamento all'aspettativa di vita, cosa che in vent'anni porterebbe a +450 mld di debito pubblico. Fatico davvero a capire". Lo scrive sui social l'eurodeputato del Pd Giorgio Gori a proposito della mozione a prima firma Chiara Braga, capogruppo Pd a Montecitorio, sulle pensioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pensioni: Gori, 'fatico davvero a capire richiesta Pd' Approfondimenti su Gori Pensioni Gori (Pd): ‘usare i beni russi è fondamentale per KIev’ Giorgio Gori sottolinea l'importanza strategica dei beni russi come garanzia per il maxi prestito all’Ucraina. Mo: Manzi (Pd), 'solidarietà a Gori, no clima odio e intolleranza' Il consigliere Mo Manzi di Piacenza esprime solidarietà a Giorgio Gori dopo un episodio di violenza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Gori Pensioni Pensione, 10 falsi miti da sfatare: la guida di Ciao Elsa per capire davvero come funzionaNel Mese dell’Educazione Finanziaria, un vademecum smonta le false credenze più diffuse e aiuta a orientarsi tra contributi, fondi pensione e scelte di lungo periodo In Italia parlare di pensione ... quotidiano.net Pensione, come aumentarla chiedendo all’Inps il ricalcolo: a chi conviene e chi può farlo davveroIl progressivo irrigidimento dei requisiti pensionistici rende sempre più frequente un paradosso: lavorare più a lungo può tradursi in un assegno più basso. Accade quando la fase finale della carriera ... corriere.it A Bergamo i ProPal hanno fatto irruzione in un convegno universitario, esponendo lo striscione “Fuori i sionisti dall’Università” e gridando frasi come “siamo con chiunque spara a un sionista”, interrompendo l’incontro con l’europarlamentare PD Giorgio Gori e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.