Pensione l’errore che ti farà perdere tanti soldi | attenzione a queste entrate

Molti pensionati rischiano di perdere soldi se non controllano con attenzione il cedolino della pensione. Spesso, infatti, si sottovalutano dettagli che possono fare la differenza tra ricevere l’importo giusto o perdere somme ingenti. È fondamentale verificare ogni mese i dati e le voci indicate, perché un errore può passare inosservato e costarti caro nel lungo periodo.

Bisogna sempre tenere a mente che il cedolino della pensione riporta dati molto importanti da non sottovalutare mai. Molti pensionati si accorgono troppo tardi che l’importo netto dell’assegno mensile è diminuito, senza che l’INPS abbia annunciato modifiche ufficiali. La causa più frequente non è un taglio improvviso, ma un errore di valutazione legato alla presenza di altri redditi spesso considerati marginali. Entrate ritenute “secondarie” possono infatti incidere in modo significativo sul calcolo delle imposte e delle detrazioni spettanti. Il problema nasce quando non si valuta l’effetto complessivo di tutte le somme percepite durante l’anno, anche se di importo contenuto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

