Pensiero in movimento dal Sud | ecco il programma del Calabrie Fes Festival
Un Sud che si mette in discussione e crea idee nuove. Nasce il Calabrie Fes Festival, un evento culturale calabrese che vuole connettere pensiero e azione, passato e futuro, Calabria e mondo. Un modo per riflettere e proporre, senza perdere di vista le radici.
Un Sud che sceglie di pensarsi, di interrogarsi, di costruire visioni nuove. È da questa prospettiva che prende forma il Calabrie Fes Festival, un progetto culturale che nasce in Calabria e guarda oltre i confini, con l’ambizione di unire pensiero e azione, memoria e futuro, locale e globale.Il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
