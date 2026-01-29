Pensiero in movimento dal Sud | ecco il programma del Calabrie Fes Festival

Un Sud che si mette in discussione e crea idee nuove. Nasce il Calabrie Fes Festival, un evento culturale calabrese che vuole connettere pensiero e azione, passato e futuro, Calabria e mondo. Un modo per riflettere e proporre, senza perdere di vista le radici.

