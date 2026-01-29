Pellegatti | Quando Elliott prenderà i soldi da Comvest uscirà dal CdA Milan con Singer e Mitchell

Carlo Pellegatti spiega che quando Elliott riceverà i soldi da Comvest, uscirà dal Consiglio di Amministrazione del Milan. Il fondo americano sta per cedere le proprie quote e lasciare il club, insieme a Singer e Mitchell. La notizia circola tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club si prepara a una nuova fase di gestione.

RedBird, il fondo di Gerry Cardinale che è proprietario del Milan dal 2022, estinguerà il 'vendor loan' (prestito del venditore all'acquirente) in piedi con il fondo Elliott della famiglia Singer grazie all'intervento economico della società canadese Manulife Comvest. Cambierà, di conseguenza, anche l'assetto societario del club di Via Aldo Rossi. Si è scritto, comunque, nei giorni scorsi, di un non totale 'addio' di Elliott al mondo Milan. O, per meglio dire: liquidato totalmente nella vita amministrativa, ma sempre legato ai rossoneri da altre situazioni in piedi. Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, ha annunciato l'intenzione di estinguere a breve termine il 'vendor loan' con il fondo Elliott. Elliott Management Corporation si appresta a lasciare il Milan, grazie a un finanziamento di Comvest a RedBird Capital Partners. Il debito verso Elliott ammonta a 557 milioni: una volta saldato, Singer e Mitchell lasceranno il CdA del Milan

