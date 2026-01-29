Pedro Felipe, il difensore brasiliano classe 2004, sta attirando l’attenzione delle squadre di Serie B. Dopo aver iniziato la sua avventura a Torino in prestito dal Palmeiras a gennaio 2024, ora è diventato un giocatore della Juventus a titolo definitivo, ma il suo nome finisce già sui taccuini di Spezia e Sampdoria, che lo seguono con interesse.

Difensore centrale brasiliano classe 2004, Pedro Felipe è approdato a Torino in prestito dal Palmeiras nel gennaio 2024, prima di diventare un calciatore della Juventus a titolo definitivo nel febbraio 2025. Dotato di fisico imponente, buon senso della posizione e personalità, è diventato rapidamente un perno della retroguardia della seconda squadra bianconera. Considerando tutte le competizioni, ha già collezionato 26 presenze, fino a raggiungere il traguardo della prima convocazione in Prima Squadra. Il ritorno dopo l’infortunio e la stagione in Next Gen. Con la maglia numero 44, il classe 2004, sotto la guida di Massimo Brambilla, ha iniziato a riprendersi ciò che il grave infortunio al ginocchio del novembre 2024 gli aveva tolto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Pedro Felipe cresce e attira la Serie B: Spezia e Sampdoria sul difensore della Juventus

Approfondimenti su Pedro Felipe Spezia

Pedro Felipe si sta distinguendo come una figura interessante sia in Serie B che in Serie A, attirando l’attenzione di diversi club.

Pedro Felipe, difensore della Juventus, è al centro di diverse trattative di mercato, con Sampdoria e altre squadre interessate al suo acquisto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pedro Felipe Spezia

Argomenti discussi: Tre vittorie di fila, pochi gol al passivo, l’ingaggio di Gunduz. La baby Juventus è in forma; Cheddira ufficiale al Lecce . Ora potrebbe arrivare una punta; Serie B, la super raffica di Calciomercato – Affari fatti e trattative live: 22 gennaio 2026; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Pedro Felipe richiesto in Serie A: Verona e Sassuolo in corsaPedro Felipe, difensore centrale brasiliano classe 2004 della Juventus, sarebbe sempre più vicino a lasciare il club bianconero per andare a fare esperienza in prestito. Come riportato ... tuttojuve.com

Juventus, è corsa a due per Pedro FelipeIl mercato difensivo entra nel vivo e coinvolge anche giovani profili di prospettiva. Pedro Felipe, classe 2003 e di proprietà della Juventus, ha attirato l’attenzione di più ... tuttojuve.com

#Wisniewski sempre più vicino all'addio allo #Spezia Spuntano le idee #Cardaklija del #Gais e #PedroFelipe della #Juventus Next Gen per il futuro Il punto x.com

Serie C - 25 janvier 2026 Arezzo - Juventus Next Gen, la formation bianconera : Scaglia S. - Pedro Felipe, Scaglia F., Gil Puche - Cudrig, Owusu, Faticanti, Puczka - Anghelè - Guerra, Okoro. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #NextGen #JuventusNe facebook