Pedone investito aggressione in città e incidente con un bimbo di 10 anni | ultimi interventi del 118 nel Comasco

La serata del 28 gennaio nel Comasco è stata ricca di interventi per il 118. Tra le chiamate, ci sono stati un pedone investito, un’aggressione in città e un incidente che ha coinvolto un bambino di 10 anni. La maggior parte degli interventi si sono concentrati tra il tardo pomeriggio e la sera, con le ambulanze che sono arrivate sul posto in fretta per soccorrere i feriti.

Interventi a Olgiate Comasco, Mozzate, Como, Lurate Caccivio e Cabiate con più persone soccorse e trasportate in ospedale Serata piuttosto movimentata ieri 28 gennaio per il 118 nel Comasco, con una serie di interventi concentrati tra il tardo pomeriggio e la sera, soprattutto per incidenti stradali e cadute. Il caso più serio è stato quello delle 18.03 a Olgiate Comasco, in via Roma, dove una donna di 73 anni è stata investita da un veicolo. L’intervento è stato inizialmente classificato in codice rosso, poi stabilizzato in giallo. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e auto medica. La paziente è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como.🔗 Leggi su Quicomo.it

Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi interventi di emergenza, tra cui un incidente che ha coinvolto un ciclista e un episodio con una donna trasportata in ospedale per alcol e una lite con coltello.

