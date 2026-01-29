Pechino agli Usa | ‘tentativi di bloccare l’ascesa cinese falliranno’

La Cina risponde agli Stati Uniti con un messaggio chiaro: i tentativi di frenare la crescita cinese sono destinati a fallire. Pechino invita a seguire i principi del rispetto reciproco e della coesistenza pacifica, sottolineando che solo così si può evitare un escalation inutile. Il governo cinese ribadisce la sua posizione e chiede un atteggiamento più aperto e collaborativo da parte di Washington.

Pechino, 29 gen.- La Cina alza il tono con Washington sul dossier militare. Da Pechino, il ministero della Difesa definisce "destinati a fallire" i tentativi di contenere l'ascesa cinese, dopo che gli Stati Uniti hanno indicato la Cina come priorità strategica per il 2026. Pur rivendicando la difesa dei propri interessi, Pechino afferma che il dialogo militare con gli altri Paesi continuerà, anche mentre è in corso l'inchiesta sul vice-presidente della Commissione Militare Centrale Zhang Youxia. Jiang Bin, portavoce del ministero della Difesa cinese: "Così come una montagna non può fermare un fiume che scorre verso il mare, il corso della storia è inarrestabile.

