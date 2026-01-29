**Pd | Direzione venerdì 6 febbraio**

La direzione del Partito Democratico si riunisce venerdì 6 febbraio alle 10. La convocazione arriva in un momento di tensione interna, mentre i membri del partito si preparano ad affrontare questioni politiche importanti. La riunione si svolgerà a Roma, e si prevede che si discuterà di strategie e future alleanze. La data è stata comunicata ufficialmente, e ora i membri sono in attesa di approfondire i temi all’ordine del giorno.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "La direzione nazionale del Partito Democratico è convocata venerdì 6 febbraio alle ore 10.30 presso la sede del partito, via S.Andrea delle Fratte 16 (Roma), in forma ibrida. All'ordine del giorno: Relazione della segretaria; individuazione finestra congressi di federazioni". Si legge in una nota del Pd.

