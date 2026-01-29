Paura sull' A1 camion in fiamme in galleria | 16 km di coda a Firenze

Un camion è andato a fuoco questa pomeriggio nella galleria

- articolo in aggiornamento - Intorno alle 15 di oggi si è verificato un incidente stradale lungo l'autostrada A1, a seguito del quale un camion è andato a fuoco nella galleria "Le Croci", subito dopo Calenzano (Firenze) e prima del bivio della variante di Valico. L'autostrada del Sole è stata bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze. Si registrano 16 km. L'incendio del mezzo pesante (un camion frigorifero) è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

