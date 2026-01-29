Paura a Piano Cappelle incidente al semaforo | auto ribaltata

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Piano Cappelle, vicino al ristorante Pascalucci. Un’auto si è ribaltata dopo aver colpito il semaforo. La scena è apparsa subito molto spettacolare e ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per fortuna nessuno è rimasto gravemente ferito. La polizia ha effettuato i rilievi e regolato il traffico fino a quando il veicolo non è stato rimosso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale nel pomeriggio a Piano Cappelle, all'altezza del semaforo nei pressi del ristorante Pascalucci. Per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata. Presenti anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità, rallentata durante l'intervento. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte. IN AGGIORNAMENTO

