Patrignani Confcommercio plaude alla nuova mensa Caritas di San Bartolo annunciata dal vescovo

La Confcommercio di Cesena commenta con entusiasmo l’annuncio del vescovo Caiazzo sulla nuova mensa della Caritas a San Bartolo. Patrignani, rappresentante della categoria, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, che promette di offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà della zona.

Confcommercio Cesena esprime vivo apprezzamento per l’annuncio, dato dal vescovo di Cesena-Sarsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, relativo alla realizzazione della nuova mensa della Caritas nei locali di San Bartolo. Un progetto di grande valore sociale che consentirà finalmente l’erogazione di pasti anche in orario serale, colmando una significativa lacuna presente in città. La mensa sarà destinata alle persone più fragili, ma anche a tutti coloro che vorranno usufruirne in una logica di incontro, accoglienza e inclusione, rafforzando il senso di comunità e di solidarietà diffusa. “Le opere sociali e di integrazione solidale – dichiara il presidente di Confcommercio Cesena Augusto Patrignani – sono alla base della convivenza civile e contribuiscono a rendere l’ambiente più favorevole alla coesione sociale e, di riflesso, anche al fare impresa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il vescovo di Cesena-Sarsina, Antonio Giuseppe Caiazzo, ha richiamato l’attenzione dei politici e degli operatori sociali sulla necessità di sostenere con impegno la Mensa della Caritas a San Bartolo.

