Pasdaran terroristi l’Ue segue la linea italiana Il commento di Ottolenghi

Giovedì, l’Unione europea ha deciso di mettere nella lista nera i Guardiani della rivoluzione iraniani, definendoli organizzazioni terroristiche. La decisione arriva dopo che anche l’Italia aveva preso una posizione simile, confermando la linea dura contro il gruppo iraniano. La mossa europea potrebbe portare a nuove sanzioni e a un rafforzamento delle misure contro Teheran.

Giovedì i ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno deciso di inserire i Guardiani della rivoluzione iraniani (Irgc) nella lista delle organizzazioni terroristiche. L’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha spiegato che la repressione in Iran non può rimanere senza risposta, aggiungendo che ogni regime che uccide migliaia dei propri cittadini sta lavorando per la propria distruzione. La decisione segna un passaggio di rilievo nella postura europea verso Teheran. Da un lato rappresenta una condanna netta delle brutalità messe in atto dal regime iraniano; dall’altro rischia di compromettere in modo significativo i già fragili canali di dialogo diplomatico tra Bruxelles e Teheran. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pasdaran terroristi, l’Ue segue la linea italiana. Il commento di Ottolenghi Approfondimenti su Pasdaran Terroristi Pasdaran come terroristi,Ue verso il sì Questa mattina, i ministri degli Esteri dell’Unione Europea si riuniscono per decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristici. Iran, Pasdaran nella lista dei terroristi: Ue verso il sì – La diretta L’Unione Europea si prepara a inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pasdaran Terroristi Argomenti discussi: L'Iran convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran; Iran: Tajani chiede a Ue di inserire pasdaran nella lista terroristi; Pasdaran terroristi. L’Italia al lavoro in Ue mentre la Lincoln arriva in Medio Oriente; I Pasdaran fuori dalla lista. Trump convince Roma e Berlino a classificarli terroristi, non l'Ue (di A. Mauro). I pasdaran sono stati inseriti nella lista Ue dei terroristiIl ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha accusato l’Europa di contribuire all’escalation delle tensioni regionali, definendo un « grave errore strategico » l’inserimento dei pasdaran ... lettera43.it I Pasdaran iraniani entrano nella lista dei terroristi dell'Unione Europea, l'ok politico dei 27La decisione si aspettava da tempo, soprattutto da parte dell'opposizione e della numerosa diaspora iraniana residente in Europa. Ora a un mese dall'inizio delle proteste anti-governative represse nel ... msn.com Iran, Ue: “Via libera a designare i pasdaran come terroristi”. Dieci navi Usa nella regione x.com Tg2. . Nuove sanzioni all'#Iran e #pasadaran nella 'lista dei terroristi': verso il sì dell'#UnioneEuropea. #Tajani: "C'è grande convergenza. I pasdaran non saranno ai giochi olimpici invernali". Al #Tg2Rai ore 13,00 #29gennaio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.