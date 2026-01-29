Nella serata di ieri, il Liverpool ha vinto 6-0 contro il Qarabag nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Federico Chiesa ha segnato il suo terzo gol in questa stagione, chiudendo la partita con una rete nel finale. La squadra di Klopp ha dominato dall’inizio alla fine, lasciando poche speranze agli avversari azzerati.

Terzo gol in questa stagione per Federico Chiesa, che sigla l'ultimo gol nel 6-0 con cui il Liverpool ha travolto il Qarabag nella giornata finale della fase a gironi di Champions League. I Reds chiudono il maxi gruppo al 3° posto, a quota 18 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Partecipa anche Chiesa al party di Liverpool: Qarabag travolto 6-0

Approfondimenti su Liverpool Qarabag

Federico Chiesa, ex attaccante di Fiorentina e Juventus, è al centro di voci di mercato che lo collegano al Liverpool.

Il tecnico Arne Slot ha annunciato recentemente aggiornamenti sul mercato riguardanti Liverpool e Federico Chiesa.

Ultime notizie su Liverpool Qarabag

