Parte la corsa alla solidarietà per la famiglia Floreno

Parte la corsa alla solidarietà per la famiglia Floreno. Dopo la tragedia di domenica sera, quando il 41enne di origine siciliana è stato colto da un malore improvviso nella sua casa di Luzzara, amici e vicini si sono mossi per raccogliere aiuti e sostegno. Le prime iniziative sono già partite, e la comunità si attiva per aiutare i familiari a superare questo momento difficile.

Cresce la solidarietà verso la famiglia di Francesco Floreno, il 41enne di origine siciliana stroncato da malore improvviso nella sua abitazione di viale Filippini a Luzzara, nella serata di domenica. Viveva con la moglie e con tre figli giovanissimi di 3, 9 e 11 anni di età. Qui sono subito intervenuti i soccorsi, purtroppo senza l'esito sperato. In Sicilia, oltre ai suoi genitori, vive una figlia (frutto di nozze precedenti), che di recente lo aveva reso un felicissimo nonno, per la prima volta. A Luzzara, per aiutare la famiglia si è subito avviata una corsa di solidarietà. Sono state preparare cassettine per la raccolta di aiuti economici.

