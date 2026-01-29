Parma vacanze meno care della media | 1.616 euro a testa
A Parma, le vacanze costano meno della media. Secondo un’analisi di Vamonos Vacanze, la spesa media a testa si ferma a 1.616 euro. I dati, incrociati con quelli di Istat, Banca d’Italia ed Eurostat, dimostrano che si può viaggiare senza spendere troppo.
Secondo Vamonos Vacanze, la provincia emiliana si colloca nella fascia media nazionale per spesa turistica pro capite, lontana dai record del Nord ma sopra la media del Sud Chi l’ha detto che per viaggiare servono cifre esorbitanti? A Parma, secondo una recente analisi di Vamonos Vacanze – che ha incrociato dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat – la spesa media per vacanze pro capite si attesta a 1.616 euro, posizionando la provincia emiliana nella fascia media nazionale. In Italia, città come Brescia (1.750 euro), Aosta (1.731 euro) e Genova (1.724 euro) registrano i budget più alti, mentre alcune province del Sud come Messina (1.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Parma Vacanze
Asili nido: i due estremi delle rette: "Tra le meno care per i redditi bassi". Ma alte per chi ha 25mila euro di Isee
Le rette degli asili nido variano significativamente in base al reddito e alle politiche adottate.
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro annui), chiude Palermo (391)
L'IMU si avvicina alla scadenza del saldo del 16 dicembre, evidenziando notevoli differenze tra le città italiane.
Ultime notizie su Parma Vacanze
Volare verso gli Stati Uniti costa meno che in Italia, il paradosso dell'estate del caro vacanzeVolare dall'Italia agli Stati Uniti quest'estate, ritardi e cancellazioni permettendo, può costare meno che prendere un aereo per Sardegna o Sicilia. Con una differenza di anche oltre 250 euro, nei ... ilmessaggero.it
Una delle cose che volevo fare durante queste vacanze era visitare la mostra di Steve McCurry a Parma, a Palazzo Pigorini, e oggi finalmente l’ho fatto. Foto stupende, colori e luce straordinari, scatti poetici e di grande impatto emotivo. Una mostra del genere - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.