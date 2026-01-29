Parigi e Roma gemelle da 70 anni I sindaci Gualtieri e Hidalgo celebrano l’anniversario

Roma e Parigi festeggiano 70 anni di gemellaggio. I sindaci Gualtieri e Hidalgo si incontrano per celebrare l’anniversario, visitando le rispettive città. La cerimonia si svolge tra scambi di auguri e simbolici momenti di festa, sottolineando il legame tra le due capitali che dura da sette decenni.

Sottoscritto il 30 gennaio 1956, il gemellaggio tra le due capitali è racchiuso in un motto: "Solo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi" Roma e Parigi celebrano il 70° anniversario del loro gemellaggio con una visita reciproca dei due Sindaci, Roberto Gualtieri e Anne Hidalgo, nelle rispettive Capitali. Oggi, 29 gennaio, è stata la volta della Sindaca di Parigi Anne Hidalgo a Roma. Un programma fitto di appuntamenti in giro per la Capitale dalla partecipazione a una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina in Aula Giulio Cesare allo svelamento di una targa in via Parigi. Alle 16.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma e Parigi festeggiano 70 anni di collaborazione ufficiale.

Roma e Parigi commemorano i 70 anni di gemellaggio con eventi e iniziative nelle rispettive città nei giorni 29 e 30 gennaio.

Roma e Parigi celebrano 70 anni di gemellaggio. Ecco il programma del 29 e 30 gennaioSolo Parigi è degna di Roma, solo Roma è degna di Parigi. Questo il motto che racchiude il legame tra le due capitali, sottoscritto il 30 gennaio 1956 e che in questi giorni verrà rinnovato ... romatoday.it

Roma-Parigi: 70 anni gemellaggio, Capitali promettono impegno per Europa di pace (5)Roma, 29 gen 19:16 - (Agenzia Nova) - Nel pomeriggio i due sindaci si sono recati in via Romita, nelle vicinanze di piazza della Repubblica, dov'è stata scoperta la targa commemorativa per il 70mo ... agenzianova.com

Roma Capitale :Oggi, la sindaca di Parigi Anne Hidalgo è a Roma per celebrare il 70° anniversario del gemellaggio tra le due Capitali. È stata accolta in Campidoglio dal sindaco Roberto Gualtieri secondo un programma fitto di appuntamenti. In mattinat - facebook.com facebook

Roma e Parigi celebrano il 70° anniversario del loro gemellaggio esclusivo con una visita reciproca dei due Sindaci nelle rispettive Capitali. Incontri istituzionali ed eventi simbolici per celebrare un legame unico al mondo, all’insegna dell’amicizia e valori con x.com