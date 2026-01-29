Parenzo boicottato a Siena | Qui per parlare di Israele sono pronto al confronto

David Parenzo si presenta a Siena per parlare del suo libro, “Lo scandalo Israele”, ma trova subito un’accoglienza ostile. La platea lo interrompe e lo contestano, impedendogli di esprimersi. Il giornalista insiste, dice che parlare di Israele non è una provocazione e che è pronto al confronto. La scena si svolge davanti a un pubblico diviso, tra chi vuole ascoltare e chi vuole impedire il dibattito.

Siena, 29 gennaio 2026 – "Parlare di Israele non è una provocazione". Non usa mezzi termini il giornalista David Parenzo nella lettera aperta indirizzata ai cittadini di Siena, dopo essere finito al centro di una contestazione per via della presentazione del suo libro 'Lo scandalo Israele'. L'appuntamento, fissato per la mattina di sabato 31 nella Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, e inquadrato all'interno delle iniziative per il Giorno della Memoria, ha destato la reazione dell'associazione Allerta Media che, con una lettera aperta al presidente della Biblioteca Raffaele Ascheri, ha messo in discussione l'opportunità dell'incontro, portando a sostegno della propria visione alcune dichiarazioni del giornalista e mettendo in dubbio la legittimità di un discorso sullo Stato di Israele legato al ricordo delle vittime della Shoah.

