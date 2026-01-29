I Carabinieri Forestali hanno scoperto un vasto taglio boschivo non autorizzato a Bagaladi, all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Sul posto hanno trovato che erano stati abbattuti circa 10 mila metri quadrati di alberi. Per i responsabili dell’intervento sono scattate una multa da 5.800 euro. La scoperta è arrivata durante un controllo di routine, e ora le autorità stanno indagando per capire chi abbia autorizzato o organizzato l’intervento.

Elevata una sanzione amministrativa da 5.800 euro dai Carabinieri Forestali nel territorio di Bagaladi, dove è stato accertato un taglio boschivo non autorizzato all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte. L'intervento, eseguito in assenza delle prescritte autorizzazioni, ha coinvolto un'area di circa 10 mila metri quadri e ha portato all'individuazione dei responsabili, tra cui l'impresa esecutrice, la direzione lavori e la proprietà del fondo. Operazione dei Carabinieri Forestali: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'attività di controllo del territorio e di tutela del patrimonio forestale nel Parco Nazionale dell'Aspromonte ha visto impegnati i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Bagaladi, con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Melito Porto Salvo e il contributo tecnico del personale del Dipartimento U.

© Virgilio.it - Parco Nazionale dell’Aspromonte, maxi multa: scoperto taglio boschivo non autorizzato su 10 mila mq

