Parco della Musica di Milano 2026 la line up aggiornata con Pixies Gloria Gaynor Halsey

Torna anche quest’anno il festival Parco della Musica di Milano, pronto a portare sul palco grandi nomi italiani e internazionali. La line-up si arricchisce con i Pixies, Gloria Gaynor e Halsey, che si aggiungono agli artisti già annunciati. L’evento si svolgerà nel 2026 e promette ancora una volta di attirare migliaia di appassionati di musica.

Torna per il secondo anno Parco della Musica di Milano, la nuova area spettacoli a Segrate progettata da Unipol Arena, che questa estate ospita una rassegna ancora più ricca! Da giugno a settembre 2026 l'ampia area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI) si animerà con concerti sui due palchi "Arena" e "Garden", abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni. Tanti artisti internazionali hanno scelto Parco della Musica di Milano per la loro unica data italiana nell'estate 2026, grazie al successo della location che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha chiuso una stagione estiva con ottimi risultati e concerti indimenticabili come quelli di Massive Attack e Smashing Pumpkins.

