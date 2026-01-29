Parcheggi parchi tram | tutte le opere dimenticate intorno al Pala Italia

A una settimana dalle Olimpiadi, il Pala Italia si presenta ancora in attesa di completare i lavori. I parcheggi, i parchi e i tram, che avrebbero dovuto accompagnare l’evento, sono ancora in condizioni incomplete o abbandonate. Mentre i tre anelli del palazzetto brillano con luci iridescenti, il resto dell’area sembra dimenticato, senza né strade né servizi pronti per i visitatori. La città si prepara all’arrivo degli atleti, ma alcune opere essenziali sono ormai ferme da tempo.

A una settimana dalle Olimpiadi, il Pala Italia svetta con i suoi tre anelli rivestiti di fasce di led che generano un effetto iridescente. Il palazzetto progettato da David Chipperfield su commissione di Cts Eventim per i Giochi invernali Milano-Cortina spicca ancora di più oggi che è finito.

