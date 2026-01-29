Papa al Dicastero Dottrina fede | rispettare esigenze di giustizia verità e carità
Durante l’udienza alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, Papa Leone ha richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare sempre i principi di giustizia, verità e carità, soprattutto quando si tratta di casi di delitti.
Nel corso dell’udienza alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della fede, Papa Leone ha invitato a rispettare sempre le esigenze di giustizia, verità e carità nei casi di delitti. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone alla Rota Romana: equilibrio tra verità e carità
Papa Leone ha incontrato i prelati della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sottolineando l’importanza di mantenere un equilibrio tra verità e carità.
Prima messa di Natale da Papa per Leone XIV: "È festa della carità, della fede e della speranza"
Argomenti discussi: Fernández: oggi troppe condanne ex cathedra sul web, serve più umiltà; Papa Leone: Dignità umana in pericolo. Oggi si vive senza riferimenti a Dio; Superare la visione della Dottrina della Fede come controllo e repressione (C. Lonardo); L’arcivescovo di Gorizia Redaelli nuovo segretario del Dicastero per il clero.
Papa Leone XIV ringrazia il Dicastero per la Dottrina della Fede per il lavoro svoltoConosco bene il prezioso servizio che svolgete, allo scopo (come dice la Costituzione ‘Praedicate Evangelium’) di ‘aiutare il Romano Pontefice e i Vescovi nell’annuncio del Vangelo in tutto il mondo, ... korazym.org
Il Papa rilancia Dignitas infinita: al centro la personaNell’udienza con il Dicastero per la Dottrina della Fede, Leone XIV richiama la Dignitas infinita e denuncia le minacce alla dignità umana ... interris.it
Dolore per i giovani che vivono senza riferimento a Dio Leone XIV alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede «Provoca dolore in noi credenti» constatare come «non pochi giovani» vivano «senza più alcun riferimento a Dio e alla Chiesa»: Leone XI - facebook.com facebook
#PapaLeoneXIV ai partecipanti alla Sessione Plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede Come ho ricordato in occasione del recente Concistoro straordinario, noi «vogliamo essere una Chiesa che non guarda solo a sé stessa, che è missionaria, che gu x.com
