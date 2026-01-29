Papa al Dicastero Dottrina fede | rispettare esigenze di giustizia verità e carità

Durante l’udienza alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede, Papa Leone ha richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare sempre i principi di giustizia, verità e carità, soprattutto quando si tratta di casi di delitti.

Nel corso dell’udienza alla plenaria del Dicastero per la Dottrina della fede, Papa Leone ha invitato a rispettare sempre le esigenze di giustizia, verità e carità nei casi di delitti. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

