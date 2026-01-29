Panathinaikos-Roma | vincere per evitare i playoff di Europa League

La Roma affronta oggi il Panathinaikos in una partita decisiva per il suo futuro in Europa League. La vittoria è l’obiettivo principale, perché permette ai giallorossi di evitare i playoff e di continuare a sperare nel passaggio del turno. La sfida si gioca nell’ultima giornata della fase a gironi e può cambiare le sorti della stagione europea dei romani.

Panathinaikos-Roma non è “solo” l’ ultima giornata della fase campionato di Europa League: è una partita che decide quanto spazio avrà la Roma per respirare nelle prossime settimane. Ad Atene, nello stadio olimpico “Spyros Louis”, i giallorossi si giocano l’ accesso diretto agli ottavi e la possibilità di evitare un febbraio già pieno di partite e di scelte. C’è un dettaglio che rende tutto più affilato: la Roma arriva con un attacco ridotto ai minimi termini, tra assenze e lista UEFA che esclude i nuovi acquisti arrivati dal calciomercato dalle scelte. E quando il margine tecnico si stringe, la partita diventa soprattutto una gestione di energie, rischi e priorità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

L'arbitro Juan Martínez Munuera sarà responsabile della direzione della partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l'ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League.

Giovedì sera alle 21:00, la Roma scende in campo ad Atene contro il Panathinaikos.

Panathinaikos-Roma: qui si decide TUTTO

Argomenti discussi: Le parole di Tsimikas alla vigilia di Panathinaikos-Roma; Probabili formazioni Panathinaikos-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Renato Sanches, Pisilli, Soulé, Ferguson, Pellegrini e Malen; La Roma si qualifica direttamente agli ottavi di Europa League se: la combinazione di risultati; Tsimikas pre Panathinaikos - Roma: 'Siamo venuti qui per vincere domani'.

