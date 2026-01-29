Panathinaikos-Roma streaming gratis | diretta live di Europa League

La Roma affronta questa sera il trasferto ad Atene contro il Panathinaikos. La partita, valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, inizia alle 21. La squadra di Mourinho cerca di chiudere al meglio il girone e mantenere viva la speranza di qualificarsi. La sfida si gioca in un clima teso, con i giallorossi determinati a portare a casa un risultato positivo.

La Roma scende in campo oggi alle 21, ad Atene, contro il Panathinaikos nell’ ottava e ultima giornata della League Phase di Europa League, con l’obiettivo di chiudere il girone e consolidare la propria corsa europea. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Sky e NOW, in una serata che coinvolgerà 18 partite in contemporanea, decisive per definire il quadro delle squadre qualificate alle fasi successive del torneo. Panathinaikos-Roma, dove vederla in tv e streaming. La sfida dell’Olympic Stadium di Atene sarà visibile su Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e in streaming su NOW. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

