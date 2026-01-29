Questa sera la Roma affronta il Panathinaikos ad Atene nell’ultima partita della fase a gironi di Europa League. I giallorossi cercano una vittoria per assicurarsi il passaggio diretto agli ottavi. In campo, ci sarà una coppia inedita a centrocampo e Pellegrini torna tra i titolari. La squadra di Mourinho vuole chiudere bene il girone e mantenere alta la concentrazione.

Ultimo impegno della fase a gironi di Europa League. Questa sera, ad Atene, la Roma sfida il Panathinaikos con l’obiettivo di blindare l’accesso diretto agli ottavi. I giallorossi, attualmente sesti con 15 punti, cercano il risultato decisivo, mentre i greci, più indietro in classifica, puntano a difendere la zona playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Panathinaikos-Roma, probabili formazioni: coppia inedita a centrocampo, Pellegrini dal 1'

