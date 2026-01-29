Panathinaikos-Roma dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Questa sera alle 21:00 si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League tra Panathinaikos e Roma. La partita si svolge in Grecia e viene trasmessa in diretta TV e streaming. Rafa Benitez e Gian Piero Gasperini si sfidano in una partita che può decidere il destino delle due squadre nel torneo.

Panathinaikos-Roma è il match valido per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Rafa Benitez e quella di Gian Piero Gasperini, si giocherà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

