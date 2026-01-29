Palo di ferro sulle strisce pedonali non vedente lo prende in pieno e si spacca la testa

Da viterbotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo non vedente è stato investito da un palo di ferro che si trova tra le strisce pedonali a Viterbo. L’incidente è avvenuto questa mattina, quando l’uomo ha attraversato la strada e si è preso un colpo forte alla testa. La scena è stata ripresa da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. Ora l’uomo è stato portato in ospedale, ma l’incidente mette in evidenza ancora una volta quanto servano interventi concreti per migliorare la sicurezza e l’accessibilità delle strade in città.

La rabbia e frustrazione dell'uomo, che punta il dito contro le istituzioni e la presenza di ostacoli pericolosi lungo i percorsi pedonali: "Un rischio anche per chi è distratto" A Viterbo servono ancora interventi concreti per rendere le strade realmente sicure e inclusive per tutti. Ne è un esempio, purtroppo, un brutto episodio legato alle barriere architettoniche (ma anche al decoro) in città che riaccende l'attenzione sul tema dell'accessibilità urbana e sulla sicurezza dei percorsi pedonali, soprattutto per le persone con disabilità visive. Si è verificato poco dopo le 12 del 28 gennaio in via Mariano Romiti, a pochi passi dalla questura, dove un uomo non vedente è rimasto ferito dopo aver sbattuto contro un grosso palo di ferro posizionato sul marciapiede, proprio in corrispondenza della fine delle strisce pedonali.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

