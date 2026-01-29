La squadra di pallanuoto di Tolentino ha subito una battuta d’arresto nella serie C nazionale. Dopo un buon inizio a Firenze, hanno perso in casa contro Torre Pontassieve, con il punteggio di 14-10. La partita si è giocata alla piscina

Dopo il positivo esordio stagionale a Firenze, la formazione maschile di Pallanuoto Tolentino è incappata nella prima sconfitta nel campionato di serie C nazionale contro Torre Pontassieve, che ha espugnato la piscina "Caporicci" 14-10. I tolentinati sono stati chiamati a rincorrere l’avversario fin dalle prime battute, ma non hanno mai mollato e sono stati capaci di reagire con carattere e determinazione fino all’ultimo quarto. Infatti, dopo il momentaneo 5-5, gli ospiti hanno ricacciato indietro la Npn Tolentino accumulando nel terzo quarto un forte vantaggio (13-7). Però, nell’ultimo quarto, con una grande prova d’orgoglio, i tolentinati hanno accorciato il gap cercando di pareggiare il conto, ma la "Torre" ha retto ed è tornata a casa con l’intera posta in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallanuoto maschile serie C. Disco rosso per Tolentino, successo di Torre Pontassieve

Approfondimenti su Tolentino Pallanuoto

La Pallanuoto A2 maschile aggiorna la sua classifica con la sconfitta della Evomet Vela Ancona a Recco contro il Camogli.

La squadra Evomet Vela Ancona ha affrontato un match difficile contro la capolista Chiavari, subendo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tolentino Pallanuoto

Argomenti discussi: Serie C: la Pallanuoto Como si sblocca e vince contro Milano; Europei di Belgrado. Grecia-Italia 15-13. Mercoledì c'è la Croazia; Triestina Nuoto, pallanuoto ancora vincente in Serie C; C M – la Swim Academy travolge il Mediterraneo Taranto.

Pallanuoto Serie C: Penta Modena e Azzurra Prato ai playoff promozioneNon mancano le sorprese nell’ultima giornata dei campionati di serie C di pallanuoto maschile, che ha promosso Penta Modena ed Azzurra Prato ai playoff per la promozione che manderà una delle due ... ilrestodelcarlino.it

Pallanuoto, Serie C, esordio vincente per la Bellator Frusino: De Virtute battuto 12-10La Bellator Frusino guarda ora con entusiasmo al prossimo impegno, Mercoledì 21 Gennaio arriverà allo Stadio del Nuoto l’Aqvaroma. Fischio d’inizio fissato per le 20.30. today.it

PONTASSIEVE – Ultima gara del girone di andata per la Pallamano Tavarnelle Asd che espugna il campo del La Torre Pontassieve per 21-31 e rimane in testa alla classifica. LEGGI SU SPORTCHIANTI - facebook.com facebook