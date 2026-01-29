Pallanuoto Italia-Turchia 25-11 | Setterosa a punteggio pieno agli Europei

Le ragazze del Setterosa vincono ancora e chiudono la prima fase degli Europei di Funchal a punteggio pieno. Contro la Turchia, le azzurre dominano dall’inizio alla fine, vincendo 25-11. Ora passano alla seconda fase con tre punti in più e senza aver mai subito difficoltà.

Il Setterosa chiude la prima fase degli Europei di Funchal a punteggio pieno. Le azzurre superano nettamente la Turchia per 25-11 nell’ultima gara del gruppo C e accedono alla seconda fase con tre punti in dote, confermando solidità e profondità di roster. L’Italia della pallanuoto femminile cala il tris nel girone C degli Europei e archivia la prima fase con una prova autoritaria. Contro la Turchia arriva una vittoria larga, 25-11 il punteggio finale, che certifica il primo posto a punteggio pieno. Cinque reti per Ranalli, quattro a testa per Cocchiere e Marletta, tre per Bettini, in una gara mai realmente in discussione.🔗 Leggi su Sportface.it

Europei di Funchal. Italia-Turchia 25-11, sabato la GreciaIN AGGIORNAMENTO - L’Italia cala il tris ai campionati europei imponendosi 25-11 sulla Turchia nell’ultima partita del gruppo C. Vittoria netta per le azzurre che chiudono il girone a punteggio pieno. federnuoto.it

