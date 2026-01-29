Pallanuoto Italia-Turchia 25-11 agli Europei donne

L’Italia batte la Turchia 25-11 nell’ultima giornata del girone C agli Europei di pallanuoto donne. La squadra italiana chiude con una vittoria convincente, dimostrando di essere in buona forma prima delle prossime sfide. La partita si è giocata a Roma, dove le padrone di casa hanno preso subito il comando e non hanno mai rischiato di perdere il ritmo.

Roma, 29 gen. (askanews) – L'Italia cala il tris ai campionati europei imponendosi per 25-11 sulla Turchia nell'ultima partita del gruppo C. Vittoria netta per le azzurre che chiudono il girone a punteggio pieno. Cinque reti di Ranalli, quattro di Cocchiere e Marletta, tre di Bettini con undici giocatrici a referto. Da migliorare la difesa che prende undici reti su trenta tentativi avversari. Archiviata la prima fase, per il Setterosa di Carlo Silipo l'impegno prosegue nel gruppo E partendo dai tre punti conquistati con l'altra squadra del girone C che si qualifica (Serbia o Croazia). Le azzurre affrontano prima e seconda del girone A, presumibilmente Grecia e Francia.

