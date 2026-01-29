La Sdg Spezia Pallamano torna a vincere davanti ai propri tifosi. Al 2 giugno, la squadra ha dominato contro Grosseto, chiudendo il match con un punteggio di 31 a 25. Gli atleti hanno mostrato carattere e spettacolo, regalando emozioni al pubblico presente.

Spettacolo e carattere: ecco gli ingredienti dell’ultimo match disputato dalla Sdg Spezia Pallamano, che al ritorno sul parquet s’impone davanti al pubblico amico del 2 Giugno sulla Pallamano Grosseto, battuta per 31 a 25. La partita parte subito nel verso giusto e a suonare la carica è Jacopo Altare, classe 2011 e prodotto del vivaio spezzino, che apre le marcature con personalità e chiude la sua serata con quattro reti a referto. Accanto a lui, in campo tanti altri ragazzi cresciuti nel settore giovanile spezzino, come Valerio Pesce, Stefano Pesce e Samuele Tonelli della classe 2009, protagonisti di una prova corale di spessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano Serie B. Spettacolo e carattere al ’2 giugno’. Sdg da applausi contro Grosseto

