Palermo blitz allo Zen 2 | cinque arresti e sequestri di armi e droga

I carabinieri di Palermo hanno fatto un blitz nello Zen 2, portando all’arresto di cinque persone. Durante l’operazione, hanno sequestrato armi e droga. I militari hanno eseguito otto perquisizioni e, in modo particolare, in via Costante Girardengo, hanno arrestato cinque uomini per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato a risultati concreti, con sequestri importanti e un nuovo colpo alla criminalità nel quartiere.

Lo Zen 2 è stato passato al setaccio dai carabinieri di Palermo. Il bilancio dell'attività è significativo: 8 sono state le perquisizioni domiciliari effettuate e, in particolare, in via Costante Girardengo, nel cuore del quartiere e nell'ambito di due distinti interventi, i carabinieri hanno arrestato complessivamente cinque persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, disposta e coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, ha visto impegnate decine di militari delle Stazioni dell'Arma facenti capo alla Compagnia San Lorenzo, coadiuvati da equipaggi del Nucleo Radiomobile, dai Cinofili di Palermo Villagrazia e dalle Aliquote di Primo Intervento del Gruppo di Palermo.

