Palazzo Vertemate Franchi | svelati i segreti del Palazzo che dominava l' Europa

Il Palazzo Vertemate Franchi apre le porte e rivela i suoi segreti. Situato tra le Alpi, il palazzo del Rinascimento ora si mostra al pubblico con nuove visite e scoperte. I visitatori possono ammirare le stanze storiche e conoscere meglio la storia di questo edificio che un tempo dominava l’Europa.

Conclusi i lavori: tecnologia LED e nuovi allestimenti per riscoprire il legame tra Piuro e Chiavenna e le capitali europee Palazzo Vertemate Franchi, capolavoro del Rinascimento incastonato tra le Alpi, risplende oggi di una luce nuova. È stato ufficialmente completato l'ambizioso progetto di rinnovamento illuminotecnico artistico, che ha interessato sia i lussureggianti spazi esterni sia i preziosi cicli pittorici interni. L'intervento, frutto di una stretta collaborazione tra la Provincia di Sondrio (investimento di oltre 90.

L’ENIGMA DEI VERTEMATE SOTTO UNA NUOVA LUCE: SVELATI I SEGRETI DEL PALAZZO CHE DOMINAVA L’EUROPAConclusi i lavori al Vertemate Franchi. Tecnologia LED e nuovi allestimenti per riscoprire il legame tra Piuro e Chiavenna e le grandi capitali europee. (mi-lorenteggio.com) Chiavenna, 28 gennaio 2026 ... mi-lorenteggio.com

