Paglieta il dovere del ricordo | al Teatro comunale una mattinata per la Giornata della Memoria
Venerdì mattina, al Teatro comunale di via Sandro Pertini a Paglieta, si terrà un evento pubblico per ricordare la Giornata della Memoria. L’incontro inizierà alle 10:30 e proporrà un momento di riflessione con testimonianze e ricordi vividi. La sala si riempirà di cittadini, pronti a non dimenticare.
Una sedia vuota, un ricordo vivo. Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 10:30, il Teatro comunale di via Sandro Pertini a Paglieta ospiterà un incontro pubblico dedicato alla Giornata della Memoria. L’iniziativa, promossa dal Comune di Paglieta in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Benedetto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Paglieta Teatro
Ricordo della Shoah, studenti protagonisti in prefettura: "La memoria è un dovere repubblicano"
La Giornata della Memoria è un’occasione importante per riflettere sulla storia e il rispetto dei valori repubblicani.
“Après Tout”: il Concerto della Memoria e del Dialogo al Teatro Comunale di Modena
Il Concerto della Memoria e del Dialogo, giunto alla sua diciottesima edizione, si svolgerà il 25 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Comunale
Ultime notizie su Paglieta Teatro
Argomenti discussi: Prevenzione delle dipendenze, l'associazione Altri Orizzonti guida il progetto educativo nelle scuole di Lanciano e Paglieta.
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.