Paglieta il dovere del ricordo | al Teatro comunale una mattinata per la Giornata della Memoria

Da chietitoday.it 29 gen 2026

Venerdì mattina, al Teatro comunale di via Sandro Pertini a Paglieta, si terrà un evento pubblico per ricordare la Giornata della Memoria. L’incontro inizierà alle 10:30 e proporrà un momento di riflessione con testimonianze e ricordi vividi. La sala si riempirà di cittadini, pronti a non dimenticare.

Una sedia vuota, un ricordo vivo. Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 10:30, il Teatro comunale di via Sandro Pertini a Paglieta ospiterà un incontro pubblico dedicato alla Giornata della Memoria. L’iniziativa, promossa dal Comune di Paglieta in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Benedetto.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

