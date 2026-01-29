Pagelle Monaco Juve ecco i top e i flop della sfida secondo i quotidiani sportivi | tutti i dettagli
La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa con uno zero a zero, lasciando molti tifosi delusi. La Juventus ha dimostrato di saper controllare il gioco, ma non è riuscita a trovare il colpo decisivo in attacco. Dal lato del Monaco, invece, poca concretezza davanti alla porta avversaria. I quotidiani sportivi hanno analizzato i protagonisti, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La sfida è stata tutto sommato equilibrata, ma manca ancora quella fiammata che possa cambiare il risultato.
Le pagelle di Roma-Milan, terminata 1-1, offrono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli giocatori secondo i principali quotidiani sportivi.
La serata di Bruxelles si è rivelata amara per l’Atalanta, che ha perso contro l’Union SG e ha messo a rischio la qualificazione europea.
Pagelle Monaco Juve, una serata sottotono. Ecco i top e i flop della sfida secondo i quotidiani sportivi: i dettagliPagelle Monaco Juve, una serata sottotono. Ecco i top e i flop della sfida secondo i quotidiani sportivi: i dettagli Lo 0-0 del Louis II tra Monaco e Juventus restituisce l’immagine di una Signora c ... calcionews24.com
Monaco-Juventus pagelle, si salvano in pochi deludono le seconde lineeLe pagelle di Monaco-Juventus ci parlano di una gara anonima senza grandi spunti di riflessione. Un pari non emozionante. juvelive.it
Juventus News 24. . Le pagelle e i voti ai protagonisti di Monaco Juve. #asmjuve #pagelle #voti #juve #juventusnews24 facebook
Solita garanzia #Kalulu, soliti #Koopmeiners e #Openda #MonacoJuventus Le #GRAMPagelle x.com
