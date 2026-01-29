La partita tra Monaco e Juventus si è conclusa con molte luci e ombre. Openda ha deluso le aspettative, mentre Miretti è apparso troppo invisibile in campo. Kalulu, invece, ha dimostrato una presenza costante e decisa. I tifosi si dividono tra chi apprezza alcuni giocatori e chi critica le prestazioni complessive della squadra. La cronaca di questa sfida mette in evidenza i punti forti e i punti deboli di entrambe le squadre.

Pagelle Monaco Juve (e contropagelle): Openda delude, Miretti evanescente, Kalulu forever. Il commento alle prestazioni dei bianconeri. Il consueto appuntamento con la rubrica ‘Spagelljamo’, all’interno del programma ‘Ma che partita hai visto?’, ha acceso i riflettori sulla complicata trasferta della Juventus nel Principato. Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno analizzato nel dettaglio la prova dei bianconeri contro il Monaco, distribuendo voti che riflettono una serata dalle tinte chiaroscure per gli uomini di Spalletti. Il bocciato d’eccezione è senza dubbio Lois Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Monaco Juve (e contropagelle): Openda delude, Miretti evanescente, Kalulu forever – VIDEO

Approfondimenti su Monaco Juve

Le pagelle di Juventus-Roma offrono un quadro dettagliato delle prestazioni dei protagonisti in campo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Monaco Juve

Argomenti discussi: Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Koop e Openda flop, Vanderson è una furia; Monaco-Juventus 0-0, le pagelle della partita di Champions League; Monaco-Juve, le pagelle: Thuram da 6. Koop, altra partita da 5; Monaco-Juventus 0-0 pagelle e tabellino: Balogun meglio di Openda, Koopmeiners spreca un'altra chance, Yildiz timido.

Monaco-Juventus 0-0, le pagelle: Koop e Openda flop, Vanderson è una furiaCHAMPIONS LEAGUE - Tra i bianconeri bene Perin, Kalulu e Kelly, deludono Koopmeiners e Openda, entra male Yildiz. Vanderson e Camara i migliori tra i monegaschi ... eurosport.it

Pagelle di Monaco-Juventus 0-0: bianconeri ai playoff col risparmio energetico. Koop delude, Openda pureChampions League, Monaco-Juventus 0-0 i top e flop e le pagelle del match: missione playoff compiuta col minimo sforzo. La squadra di Spalletti non punge. sport.virgilio.it

Solita garanzia #Kalulu, soliti #Koopmeiners e #Openda #MonacoJuventus Le #GRAMPagelle x.com

Pagelle Monaco Juve TOP E FLOP dopo il primo tempo - facebook.com facebook