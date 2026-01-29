Osservatorio e Cams puntato il dito sulle tensioni scoppiate in passato fra tifoserie di Sampdoria e Spezia Trasferta vietata? Ecco perché | Rischio scontri

La questura di Genova sta valutando di vietare la trasferta ai tifosi dello Spezia per il derby di sabato contro la Sampdoria. Le tensioni tra le due tifoserie sono ancora vive e, secondo gli investigatori, c’è il rischio di scontri. Per questo motivo, si pensa di mettere un freno alla presenza degli tifosi ospiti, in modo da evitare problemi prima e durante la partita. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Si va verso il divieto di trasferta ai tifosi spezzini per il derby Sampdoria-Spezia, in programma sabato a Genova. Dopo la determinazione del 20 gennaio, nella quale si sospendeva "il giudizio per approfondire l’analisi di rischi della gara", l’ Osservatorio per le manifestazioni sportive ha delegato il Cams (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) di individuare "le adeguate misure di rigore" per il derby. Una formula che, con ogni probabilità, prelude al divieto di trasferta ai supporter spezzini che già si erani organizzati con auto, treno (Curva Ferrovia) e tre pullman (Belini Frizzanti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Osservatorio e Cams puntato il dito sulle tensioni scoppiate in passato fra tifoserie di Sampdoria e Spezia. Trasferta vietata? Ecco perché: "Rischio scontri» Approfondimenti su Sampdoria Spezia Spezia Sampdoria, misure speciali dell’Osservatorio Nazionale per i tifosi blucerchiati: il comunicato L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha chiesto approfondimenti. Derby a Genova, trasferta vietata? L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha richiesto ulteriori approfondimenti sul derby Sampdoria-Spezia, previsto al Ferraris il 31 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sampdoria Spezia Argomenti discussi: Osservatorio e Cams puntato il dito sulle tensioni scoppiate in passato fra tifoserie di Sampdoria e Spezia. Trasferta vietata? Ecco perché: Rischio scontri; The Observatory and Cams have pointed the finger at past tensions between Sampdoria and Spezia fans. Away trip banned? Here's why: Risk of clashes. Osservatorio Granata. . Rassegna stampa video a cura di Paolo Oriente per Osservatorio Granata #DNAgranata #osservatoriogranata #FVCG #TorinoFC #calciomercato - facebook.com facebook Pubblicato il nuovo report dell'Osservatorio permanente della Camera di Commercio di Roma: il 71% degli imprenditori romani prevede un fatturato in crescita o stabile nel 2026, ma il 51% teme la fine degli investimenti legati al PNRR. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.