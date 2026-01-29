Ospedale Cannizzaro la pet teraphy all' unità spinale funziona | il progetto va avanti anche nel 2026

Il primo anno di pet therapy all’unità spinale dell’ospedale Cannizzaro si chiude con buoni risultati. I pazienti che hanno partecipato agli interventi assistiti con animali mostrano miglioramenti evidenti. Per questo motivo, il progetto continuerà anche nel 2026. I medici e gli operatori sono soddisfatti e vogliono mantenere questa iniziativa attiva.

È estremamente positivo il bilancio del primo anno di attività di "pet therapy", ovvero Interventi assistiti con animali (Iaa), all'interno dell'unità Spinale Unipolare dell'ospedale Cannizzaro. Lo rende noto l'azienda annunciando che il progetto "Abili a 4 zampe" che l'ha promossa prosegue anche.

