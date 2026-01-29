Il coach Ortenzi non nasconde il suo disappunto dopo la sconfitta contro Padova, giudicata inspiegabile. Intervistato da

Intervistato dalla trasmissione "Time out Superlega" di volleyball.it, il coach della Yuasa Battery Grottazzolina ha fatto il punto della situazione sulla stagione partendo dalla sconfitta di sabato contro Padoca. "Non riesco a dare una spiegazione a quanto accaduto. Fino al 19-14 del quarto set avevamo fatto la miglior prestazione della stagione, mettendo grande pressione a muro e difesa. Ci siamo incastrati in un loro turno in battuta dal quale non siamo riusciti ad uscire e siamo andati 19 pari. Da lì la gara è cambiata, siamo tornati ad essere preoccupati e in quel momento tutto il peso negativo che ci portiamo sulle spalle è rivenuto fuori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Contro Padova ko inspiegabile"

Approfondimenti su Yuasa Battery Grottazzolina

Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia commenta la possibile azione unilaterale degli Stati Uniti in Groenlandia, sottolineando che senza un accordo con la Danimarca, membro dell’UE e della NATO, tale iniziativa risulterebbe difficile da comprendere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Yuasa Battery Grottazzolina

Argomenti discussi: Ortenzi: Contro Padova ko inspiegabile; Yuasa, arriva Padova. Ortenzi: Uniti per prenderci questo risultato; Tatarov tra le note liete nel ko di Piacenza: La Yuasa Battery lotterà fino in fondo; Grottazzolina. Yuasa, tanta amarezza per la sconfitta col Padova.

Grottazzolina. Padova, sconfitta tosta. La Yuasa si lecca le feriteUn match che ha giocato un brutto scherzo agli uomini di Ortenzi. La vittoria avrebbe significato accorciare a 4 punti il distacco da Cisterna. ilrestodelcarlino.it

Grottazzolina. Yuasa, tanta amarezza per la sconfitta col PadovaEra una grande occasione ma i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi non sono riusciti a portarla a casa: un match ricco di emozioni. ilrestodelcarlino.it

| DOMENICA È UNA DI QUELLE Yuasa vs Padova PalaSavelli Ore 18 Coach Ortenzi: “Serve il giusto atteggiamento. Dobbiamo restare compatti e provarci fino in fondo”. E in partite così… il pubblico può essere l’arma in più Leggi le parole c - facebook.com facebook

Pallavolo SL - Ortenzi prima del match con Padova: "Una partita che dobbiamo necessariamente vincere, e per farlo serve il giusto atteggiamento" x.com