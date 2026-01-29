Orrore in Sicilia tre cacciatori trovati morti nel bosco con ferite da fucile Indagini in corso

Tre cacciatori sono stati trovati morti nel bosco vicino a Montagnareale, in provincia di Messina. Le vittime presentano ferite da fucile e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo. La scoperta ha suscitato sgomento tra i residenti e apre molte domande sulla dinamica dell’accaduto.

Il ritrovamento di tre cadaveri in una zona boschiva nei pressi di Montagnareale, un piccolo centro situato sui monti Nebrodi in provincia di Messina, ha scosso profondamente la comunità locale e l'intera Sicilia. I corpi appartengono a tre cacciatori, tutti uomini residenti nella zona e descritti come persone incensurate, che erano usciti di casa nelle prime ore del mattino per quella che doveva essere una normale battuta di caccia. Si tratta di Davis Pino, un giovane di 25 anni; Giuseppe Pino un uomo di 43 anni, entrambi residenti a Barcellona Pozzo di Gotto e Antonio Gatani un anziano di 83 anni residente a Librizzi.

