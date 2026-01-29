Oroscopo per la settimana dal 26 gennaio all' 1 febbraio per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Scopri le previsioni di Artemide

Questa settimana, l’oroscopo rivela che alcuni segni vivranno momenti intensi, con cambiamenti in vista. Ariete e Toro potrebbero affrontare decisioni importanti, mentre Gemelli e Cancro si preparano a ricevere notizie. Leone e Vergine si concentrano su progetti personali, e Bilancia e Scorpione avranno incontri significativi. Per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, si apre un periodo di riflessione e nuove opportunità. Artemide consiglia di restare aperti e pronti alle novità che la settimana porterà.

