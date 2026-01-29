Oroscopo di Paolo Fox per oggi 29 gennaio | giornata concreta per il Capricorno Leone testardo
Oggi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Capricorno si troverà a vivere una giornata molto concreta, con poche ambizioni e tanta attenzione ai dettagli. Il Leone, invece, si conferma testardo, deciso a non mollare su alcune scelte. È un giovedì in cui si sente bene quanto energia si ha ancora a disposizione, quindi meglio sfruttarla al massimo.
Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 29 gennaio! Giovedì è il giorno in cui senti chiaramente quanta energia ti è rimasta. Non è stanchezza pura, è consapevolezza. Sai cosa puoi ancora fare bene e cosa invece rischia solo di svuotarti. Oggi il cielo non chiede di stringere i denti, ma di scegliere con intelligenza. Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 29 gennaio 2026, segno per segno. È una giornata utile per fare meno, ma farlo meglio. Per smettere di reagire automaticamente e iniziare a muoverti con un minimo di strategia emotiva. Se ascolti il corpo e la testa, il giovedì diventa più leggero di quanto sembri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
