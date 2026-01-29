oroscopo di oggi 29 gennaio 2026 per tutti i segni zodiacali secondo barbanera

Oggi, il cielo porta cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Secondo le previsioni di Barbanera, le posizioni dei pianeti influenzeranno le giornate di molti, portando novità e sorprese. È il momento di guardare alle stelle e capire cosa ci aspetta.

Oroscopo di oggi 29 gennaio 2026: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 29 gennaio 2026 Ariete. 213 – 204 I nostri assi nella manica ce li fornisce la Luna. Abbiamo una dialettica persuasiva e un'energia che contagia gli altri senza aggredire. Si va? Qualcuno con voce tonante detta ordini, ma non ci intimorisce: senza titubanze facciamo a modo nostro. Toro. 214 – 205 Un programma di vacanze non vuole decollare? Ascoltiamo l'universo e non l'ostinazione. Niente avviene per caso e tutto arriva a tempo debito.

