La Francia si prepara a una grande esercitazione militare, chiamata Orion 26, in programma per l’8 febbraio. L’esercitazione, pensata nel 2021 e aggiornata nel tempo, punta a testare le capacità delle forze francesi in uno scenario di guerra ad alta intensità in Europa. Con il mondo che si muove verso tensioni sempre più alte, Parigi vuole essere pronta a rispondere a minacce che si fanno più complesse e varie.

L'8 febbraio prenderà il via l'esercitazione militare francese Orion 26. Concepito nel 2021 e successivamente adattato, lo scenario Orion ha dimostrato la sua rilevanza alla luce del continuo deterioramento del contesto internazionale e dell'evoluzione della natura delle minacce. Parigi ha prima dato il via e poi adeguato le manovre in considerazione che dal 2022, i concorrenti strategici della Francia hanno intensificato i loro attacchi ibridi, con l'obiettivo di mettere alla prova la resilienza nazionale e indebolire il modello sociale europeo. Queste azioni rappresentano ora una minaccia senza precedenti per gli interessi della Francia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Orion 26, così la Francia si prepara alla guerra ad alta intensità in Europa

Approfondimenti su Orion 26

Ultime notizie su Orion 26

