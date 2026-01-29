Ora le scuole italiane possono chiedere i metal detector all’ingresso

Le scuole italiane ora possono chiedere metal detector all’ingresso. Il ministero ha firmato una circolare per permetterlo, dopo l’omicidio avvenuto in una scuola di La Spezia. La scuola locale si è già mossa per installarli.

Mercoledì il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e quello dell’Interno Matteo Piantedosi hanno diffuso una circolare per rafforzare la sicurezza all’interno delle scuole, che prevede tra le altre cose anche la possibilità di introdurre controlli coi metal detector all’ingresso degli edifici scolastici. A La Spezia, dove due settimane fa un ragazzo è stato ucciso con una coltellata da un compagno di scuola, l’istituto si sta già muovendo per introdurre i metal detector. Più nello specifico, la circolare dice che nei casi di scuole in cui ci siano casi di comportamenti violenti, spaccio di sostanze stupefacenti o «segnalati e reiterati atti di bullismo», gli istituti possono valutare controlli mirati, tra cui l’impiego di metal detector. 🔗 Leggi su Ilpost.it

